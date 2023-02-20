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13:11, 20 февраля 2023Россия

Брошенный россиянкой в квартире-свалке ребенок питался приправами

В Башкирии полиция нашла в захламленной квартире питавшегося приправами ребенка

Фото: МВД по республике Башкортостан

В башкирском городе Белорецке полиция нашла в превращенной в свалку квартире питавшегося приправами 10-летнего ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел (МВД) по региону.

По данным полиции, брошенный матерью мальчик рассказал, что пьющая россиянка регулярно избивает его, плохо кормит, а также берет с собой в притоны.

«По словам ребенка, иногда ему приходится питаться одними приправами (...) Осмотры медиков, педагогов и детских психологов показали, что у него имеются проблемы со здоровьем, напрямую связанные с негативной обстановкой в семье», — рассказали в МВД. При этом известно, что женщину ранее лишали родительских прав на двух других детей, после чего она завела новых и продолжила асоциальный образ жизни.

Ребенка изъяли из семьи и поместили в приют. Полиция сообщает, что против жительницы Башкирии могут возбудить уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке.

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Марк Леонов
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