В Москве мусоровоз сбросил на шоссе горящую гору хлама и попал на видео

В центре Москвы мусоровоз сбросил на шоссе горящую гору хлама и попал на видео

В центре Москвы водитель мусоровоза сбросил на шоссе горящую кучу хлама. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видеозапись инцидента.

На кадрах, снятых из окна трамвая в районе станции метро «Тульская» и попавших в сеть, видно большую кучу труб, балок и других металлических и пластиковых конструкций, над которыми поднимается пламя и черный дым. Гора мусора лежит прямо на проезжей части.

Telegram-канал «Говорит Москва» уточняет, что движение по Варшавскому шоссе затруднено из-за частично перекрывшей движение кучи мусора. Корреспондент «Ленты.ру» передает, что на момент написания заметки мусор собирают манипулятором в кузов машины. Пробка на Варшавском шоссе растянулась минимум до станции метро «Нагатинская».

Ранее в центре Москвы сгорел легковой автомобиль. Из-за пожара было приостановлено движение в сторону Третьего транспортного кольца. По данным столичного Дептранса, возгорание произошло около одного из домов по Котельнической набережной.