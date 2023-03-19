Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:03, 19 марта 2023Россия

Загоревшийся в центре Москвы автомобиль попал на видео

Загоревшийся на Краснопресненской набережной Москвы автомобиль попал на видео
СюжетПожар в Подмосковье

В воскресенье, 19 марта, на Краснопресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль. Происшествие попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «Москва Live».

На записи видно мощное пламя, которое пытается потушить пожарный. В небо над машиной поднялся столб дыма.

Дептранс Москвы в Telegram уточнил, что возгорание автомобиля произошло в районе дома 23А. На место выехали сотрудники оперативных служб. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.

Из-за ЧП временно перекрыто движение в сторону Третьего транспортного кольца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вспыхнул пожар на одном из крупнейших в регионе предприятий химической промышленности. На заводе загорелась цистерна для хранения таллового масла.

Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
США сочли неприемлемым перемирие на Украине
Россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа
Устроившего пожар рядом с АЗС российского студента задержали
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы
Украинский военный рассказал о тактике ЧВК «Вагнер» под Артемовском
Российского подростка насмерть придавило мешком с зерном
В Подмосковье молодая мать предложила таксисту расплатиться с ним интимом
Кадыров объяснил смысл слова «дон» в своей речи
Загоревшийся в центре Москвы автомобиль попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.