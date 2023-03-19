Загоревшийся в центре Москвы автомобиль попал на видео

Загоревшийся на Краснопресненской набережной Москвы автомобиль попал на видео

В воскресенье, 19 марта, на Краснопресненской набережной в центре Москвы загорелся автомобиль. Происшествие попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «Москва Live».

На записи видно мощное пламя, которое пытается потушить пожарный. В небо над машиной поднялся столб дыма.

Дептранс Москвы в Telegram уточнил, что возгорание автомобиля произошло в районе дома 23А. На место выехали сотрудники оперативных служб. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.

Из-за ЧП временно перекрыто движение в сторону Третьего транспортного кольца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вспыхнул пожар на одном из крупнейших в регионе предприятий химической промышленности. На заводе загорелась цистерна для хранения таллового масла.

