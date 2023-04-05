В Москве в мусорном контейнере нашли 20 похожих на гранаты предметов

На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли 20 предметов, похожих на гранаты

На северо-востоке Москвы неподалеку от гипермаркета в мусорном контейнере нашли более 20 предметов, похожих на гранаты. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Боеприпасы обнаружили неподалеку от гипермаркета на Сигнальном проезде. На месте работают оперативники, территория оцеплена. Являются ли гранаты боевыми, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в канализационной трубе под Херсоном.