Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:00, 5 апреля 2023Силовые структуры

В Москве в мусорном контейнере нашли 20 похожих на гранаты предметов

На северо-востоке Москвы в мусорном контейнере нашли 20 предметов, похожих на гранаты

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На северо-востоке Москвы неподалеку от гипермаркета в мусорном контейнере нашли более 20 предметов, похожих на гранаты. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Боеприпасы обнаружили неподалеку от гипермаркета на Сигнальном проезде. На месте работают оперативники, территория оцеплена. Являются ли гранаты боевыми, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в канализационной трубе под Херсоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Собянин решил вопрос со строительством мечети у Святого озера
95-летняя спортсменка-чемпионка раскрыла секрет поддержания физической формы
Украина продала рекордное с начала СВО количество зерна
В Москве в мусорном контейнере нашли 20 похожих на гранаты предметов
Участник штурма Соледара забыл на дереве 200 тысяч рублей и «Крест Вагнера»
Скарлетт Йоханссон объяснила свое отсутствие в соцсетях
Российская шахматистка выиграла этап Гран-при
Названы преимущества российской «Арены-М»
Литва захотела отсудить у Белоруссии миллионы евро из-за ситуации с мигрантами
Путин заявил о роли западных спецслужб в подготовке терактов в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.