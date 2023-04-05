Полицейские обнаружили тайник с патронами и гранатами в Херсонской области

Полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в канализационной трубе под Херсоном

Полицейские нашли тайник с оружием и боеприпасами в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Херсонской области.

По данным ведомства, правоохранители заметили схрон в канализационной трубе на территории очистных сооружений рядом с поселком Каланчак. Из него изъяли 340 патронов калибра 5,45 миллиметра, 11 патронов калибра 20 миллиметров, охотничье ружье без маркировки, четыре гранатометных выстрела, три гранатометных запала, шесть пороховых зарядов, две гранаты РГД-5 и гранату Ф-1.

Ранее стало известно, что под Херсоном полицейские обнаружили тайник со взрывателями для артиллерийских снарядов. Он располагался в лесу. Из него изъяли 40 взрывателей и дымовую шашку.