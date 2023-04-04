Полицейские нашли 40 взрывателей для артиллерийских снарядов под Херсоном

В Херсонской области полицейские нашли тайник со взрывателями для артиллерийских снарядов

В Херсонской области полицейские нашли тайник со взрывателями для артиллерийских снарядов. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики обнаружили схрон с боеприпасами недалеко от села Владимировка. Он располагался в лесу. Из него изъяли 40 взрывателей и дымовую шашку.

Находку поместили в комнату хранения оружия ОМВД России «Скадовский».

Ранее стало известно, что росгвардейцы разминировали дорогу и ликвидировали опасный для граждан схрон с оружием в Донецкой народной республике.