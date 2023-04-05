В Эстонии впервые захотели использовать ПВО NASAMS для боевого дежурства

Минобороны Эстонии заявило, что ПВО NASAMS заступят на боевое дежурство на этой неделе

В Эстонии на этой неделе впервые заступят на боевое дежурство системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, которые прибудут в страну 5 апреля. Об этом сообщил глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур, передает «Интерфакс».

«Мы заключили первое соглашение с испанцами, оно будет длиться четыре месяца. Что будет дальше? Этот вопрос сейчас обсуждается в НАТО. Конечно, мы бы хотели видеть такую же систему, которая у нас сейчас действует с истребителями», — сказал он.

