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08:47, 4 апреля 2023Бывший СССР

Эстония призвала НАТО увеличить расходы на защиту от России

Bloomberg: Эстония призвала НАТО увеличить оборонный бюджет из-за угрозы со стороны России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония призвала НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «угрозы со стороны России». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного эстонского чиновника.

Как отмечают в издании, в то время, как Эстония недавно согласовала минимальный порог в три процента, большинству стран НАТО не удалось достичь и порога в два процента, установленного в 2006 году.

Эстония предлагает направить четверть расходов оборонного бюджета на приобретение военного потенциала для «защиты от России». Расходы на оборону, сообщает Bloomberg, станут темой обсуждения на саммите НАТО в июле.

Ранее в Эстонии призвали расторгнуть Основополагающий акт Россия — НАТО. По мнению главы Министерства иностранных дел республики Урмаса Рейнсалу, Москва с февраля 2022 года Россия «игнорирует все принципы международного права и ведет бесчеловечную войну в самом сердце Европы».

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Алевтина Запольская
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