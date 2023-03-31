В Эстонии призвали расторгнуть Основополагающий акт Россия — НАТО

Глава МИД Эстонии Рейнсалу заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО пора расторгнуть

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия — НАТО пора расторгнуть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики.

На встрече с министрами иностранных дел «Бухарестской девятки» в Польше Рейнсалу заявил, что с февраля 2022 года Россия «игнорирует все принципы международного права и ведет бесчеловечную войну в самом сердце Европы».

«Пора отменить базовый акт отношений между НАТО и Россией, потому что ни о каком сотрудничестве с Россией не может быть и речи», — призвал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что НАТО должна использовать все инструменты давления на Россию, так как проводимую ею специальную военную операцию (СВО) на Украине поддерживает значительная часть россиян. Она также призвала альянс перейти от политики сдерживания к политике обороны в отношении России.