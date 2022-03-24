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Эстония призвала НАТО разработать планы обороны от России

Премьер Эстонии призвала НАТО перейти от политики сдерживания России к политике обороны

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО перейти от политики сдерживания к политике обороны в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо перейти от политики сдерживания к [разработке] конкретных планов обороны, [включающих] специфические мероприятия, направленные на усиление восточного фланга альянса», — сказала Каллас по прибытии на саммит НАТО.

По мнению эстонского премьера, участники саммита должны обсудить, как разумно повысить расходы на оборону, чтобы усилить восточный фланг Североатлантического альянса, особенно страны Прибалтики.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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