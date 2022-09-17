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В Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Премьер Эстонии Каллас призвала НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО должна использовать все инструменты давления на Россию, так как проводимую ею специальную военную операцию (СВО) на Украине поддерживает значительная часть россиян. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, выступая на встрече начальников Генштабов альянса, пишет ТАСС.

«[СВО] в огромном большинстве поддержана российским народом. Поэтому мы должны использовать все инструменты давления на Украину, простите, на Россию», — приводит агентство слова Каллас.

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9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны-члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. По его словам, блок является оборонительным.

Постпред России при ООН Василий Небензя перед этим заявлял, что конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с Москвой несмотря на то, что «там делают все возможное для избежания такого сценария».

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Сергей Истомин
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