В Эстонии призвали НАТО использовать все инструменты давления на Россию

Премьер Эстонии Каллас призвала НАТО использовать все инструменты давления на Россию

НАТО должна использовать все инструменты давления на Россию, так как проводимую ею специальную военную операцию (СВО) на Украине поддерживает значительная часть россиян. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, выступая на встрече начальников Генштабов альянса, пишет ТАСС.

«[СВО] в огромном большинстве поддержана российским народом. Поэтому мы должны использовать все инструменты давления на Украину, простите, на Россию», — приводит агентство слова Каллас.

9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что страны-члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. По его словам, блок является оборонительным.

Постпред России при ООН Василий Небензя перед этим заявлял, что конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с Москвой несмотря на то, что «там делают все возможное для избежания такого сценария».