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Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы для России со стороны НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Страны-члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин о итогам встречи в Праге с министром обороны Чехии Яной Черноховой, передаетТАСС.

По его словам, угроза со стороны Североатлантического альянса для России отсутствует. «НАТО не стремится к конфликту с Россией», — сказал он, отметив, что блок является оборонительным.

Ранее в Пентагоне рассказали, что в новый пакет военной помощи США для Украины вошли боеприпасы для HIMARS, гаубицы калибра 105 миллиметров и противорадиолакационные ракеты HARM. В американского военном ведомстве раскрыли, что в состав нового пакета также войдут 5 тысяч противотанковых систем и 100 бронеавтомобилей.

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Анжелика Бережная
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