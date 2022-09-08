Пентагон раскрыл состав нового пакета помощи США

В Пентагоне рассказали, что в новый пакет помощи для Украины вошли боеприпасы для HIMARS

В новый пакет военной помощи США для Украины вошли боеприпасы для HIMARS, гаубицы калибра 105 миллиметров и противорадиолакационные ракеты HARM. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

В американского военном ведомстве раскрыли, что в состав нового пакета также войдут 5 тысяч противотанковых систем и 100 бронеавтомобилей. По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, в Вашингтоне считают, что Вооруженные силы Украины нуждаются прежде всего в артиллерии, боеприпасах, средствах ПВО и прибрежной обороны.

Ранее стало известно, что Вашингтон тайно отправил Киеву высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов. Стоимость одного снаряда оценивается в 100 тысяч долларов, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить до 900 таких боеприпасов.