Постпред при ООН Небензя заявил о риске столкновения НАТО с Россией

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения альянса с Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

«Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария», — сказал российский постпред в ходе заседания Совбеза ООН.

В августе заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав. По словам замглавы МИД РФ, курс Североатлантического альянса является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения. Рябков предупредил НАТО об опасности ядерной войны «с вытекающими тяжелейшими последствиями».