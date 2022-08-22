Рябков предупредил НАТО о последствиях игнорирования «красных линий» России

Замглавы МИД Рябков: игнорирование НАТО «красных линий» России угрожает ядерной войной

Политика НАТО может привести к столкновению ядерных держав, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишут «Известия».

По словам замглавы МИД РФ, курс Североатлантического альянса является рискованным и угрожает эскалацией вплоть до вооруженного столкновения. «Деструктивный курс стран НАТО на игнорирование наших "красных линий" и втягивание в противостояние с Россией на Украине с балансированием на грани прямого вооруженного конфликта является в высшей степени рискованным», — объяснил он.

Рябков предупредил НАТО об опасности ядерной войны «с вытекающими тяжелейшими последствиями». «Это необходимо предотвратить», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. По его словам, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.