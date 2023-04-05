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08:52, 5 апреля 2023Мир

МИД Японии призвал углубить сотрудничество Токио и НАТО

Глава МИД Японии Хаяси призвал углубить сотрудничество Токио и НАТО

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Япония полна решимости взять на себя инициативу в поддержании и укреплении свободного и открытого международного порядка вместе с НАТО. Об этом заявил глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, передает Politico.

По словам дипломата, безопасность Европы и безопасность Индо-Тихоокеанского региона больше нельзя обсуждать отдельно. «Сегодняшняя сложная и суровая международная обстановка в области безопасности требует от партнеров-единомышленников активизации сотрудничества. Это мнение широко распространено среди членов НАТО и стран-партнеров, и за последний год сотрудничество заметно углубилось», — отметил он.

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Хаяси рассказал, что Япония совместно с альянсом в настоящее время разрабатывает Индивидуальную программу партнерства. С помощью этой программы в Токио намерены значительно укрепить сотрудничество с НАТО во многих новых областях, таких как кибербезопасность, космическое пространство, дезинформация, критически важные и новые технологии, в дополнение к традиционным областям сотрудничества.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что США используют Японию для реализации агрессивных планов на Востоке.

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Виктория Кондратьева
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