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15:00, 26 марта 2023Мир

В России оценили угрозу от союза НАТО и Японии

Депутат Новиков: США используют Японию для реализации агрессивных планов на Востоке
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Takashi Aoyama / Reuters

США используют Японию для реализации агрессивных планов на Востоке, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» парламентарий оценил угрозу, исходящую от союза НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что западные страны начинают строить новую ось, подобную тому блоку, который выстраивали фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония.

Глава государства указал на то, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса присутствует план развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и говорится о перспективе создания «глобального НАТО».

«Президент России анализирует те действия, которые предпринимаются Вашингтоном по сколачиванию целой серии альянсов, в которых, как и при подготовке Второй мировой войны, задействован целый ряд государств, включая Германию и Японию. Это вызывает определенного рода аналогии», — объяснил Новиков.

Помимо блока НАТО есть еще и попытка сформировать сравнительно новый военный альянс с включением туда Австралии и Японии

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

«Такого рода конфигурация сил, которая выстраивается сегодня, позволяет говорить о соответствующих ассоциациях. Ясно, что ситуация не дублируется полностью — та, которая имеет место быть сейчас, и та, которая наблюдалась перед Второй мировой войной. Тем не менее для нас и для ряда других стран Япония — один из разжигателей Второй мировой войны вместе с гитлеровской Германией и фашисткой Италией», — заявил депутат.

Парламентарий убежден, что сегодня Япония самым активным образом используется Соединенными Штатами для реализации агрессивных планов на Востоке.

Также Новиков напомнил, что когда в Москву прилетал председатель КНР Си Цзиньпин для проведения переговоров и подписания ряда документов, Запад предпринял специальный демарш с тем, чтобы показать в информационном поле свои приоритеты.

«Нынешний японский лидер [Фумио Кисида] срочным образом полетел в Киев для встречи с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Это лишь один шаг, но вполне символический», — заключил он.

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Ранее Путин опроверг утверждения о создании Москвой и Пекином военного союза, который может представлять угрозу для других государств. По его словам, Россия и КНР действительно сотрудничают в соответствующей сфере, однако там «нет ничего секретного».

Ранее газета The Washington Post писала, что США и их союзникам нужно быть готовыми к ответным действиям на растущий альянс России и Китая, который способен изменить мировой порядок. Как уточнило издание, между двумя крупнейшими стратегическими и военными соперниками США растет союз.

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Варвара Кошечкина
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