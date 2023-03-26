Путин заявил о строительстве Западом подобия блока фашистской Германии и Японии

Путин: Запад строит ось, подобную блоку фашистской Германии и милитаристской Японии

Западные страны начинают строить новую ось, подобную тому блоку, который выстраивали фашистские Германия и Италия и милитаристская Япония. Об этом президент России Владимир Путин высказался в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24».

Он указал на то, что в новой стратегической концепции Североатлантического альянса присутствует план развития отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и говорится о перспективе создания «глобального НАТО».

«Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы. И это дает основания западным аналитикам, западным политологам говорить как раз о том, что Запад строит новые "оси"... Сами западные аналитики, не мы, они говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японии», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин опроверг утверждения о создании Россией и Китаем военного союза, который может представлять угрозу для других стран. По его словам, Москва и Пекин действительно сотрудничают в военно-технической сфере, однако там все прозрачно и «нет ничего секретного».