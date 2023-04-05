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09:06, 5 апреля 2023Россия

Появились подробности о брошенном матерью в российской больнице мальчике

NGS.ru: шестилетний мальчик, брошенный матерью в больнице в Новосибирске, бывал в приюте

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Новосибирске шестилетний мальчик, брошенный матерью в больнице, уже бывал в приюте. Такие подробности приводит портал NGS.ru.

Россиянка, которая проходила лечение в том же медучреждении, отметила, что ребенок был со всеми очень дружелюбным. По ее подсчетам, мальчик месяц пролежал в больнице. За это время его никто из родителей не навещал. Отец после выздоровления ребенка также отказался его забирать.

«На вопросы о маме он уходил от ответа, переводил тему или начинал смеяться. Сказал, что был уже в приюте и хочет туда в гости. Когда ему сказали, что его заберут в приют, он обрадовался и ответил: "Я к маме не хочу, я ее брошу, как она меня бросила"», — рассказала жительница Новосибирска.

В больницу шестилетнего мальчика привел мужчина, который после обещал забрать его на неделю. Ребенок был в рваной и грязной одежде. Россиянка добавила, что мальчик выглядел худым.

Знакомая матери, бросившей мальчика, пояснила, что та подрабатывала уборщицей и мыла подъезды. По словам женщины, дети часто сопровождали ее. Новосибирские органы профилактики продолжают поиски матери мальчика, а в прокуратуре региона организовали проверку.

О том, что россиянка оставила шестилетнего сына в больнице после выздоровления, стало известно 4 апреля. Дошкольника временно направили в детский центр.

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Анна Щербакова
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