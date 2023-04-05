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16:36, 5 апреля 2023Бывший СССР

На Украине пришли с обыском к главе области из-за похищения гуманитарной помощи

НАБУ пришли с обыском к главе Харьковской ОВА из-за похищения гуманитарной помощи

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обыском к главе Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олегу Синегубову по делу о похищении гуманитарной помощи. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Факт обысков в здании ОВА подтвердила пресс-служба администрации. В НАБУ ситуацию пока никак не комментируют.

Сообщается, что проверки проходят у руководства аппарата и в департаменте агропромышленного развития. Администрация сотрудничает со следствием и предоставляет НАБУ всю необходимую документацию, подчеркнули в пресс-службе ОВА.

В январе по подозрению во взятке был задержан замглавы Одесской областной администрации Олег Муратов. Деньги чиновнику передала депутат облсовета от фракции «Слуга народа» Ирина Зинченко.

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Алевтина Запольская
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На Украине пришли с обыском к главе области из-за похищения гуманитарной помощи
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