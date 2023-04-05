Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

SamMobile: Samsung прекратила поддержку смартфонов серии Galaxy S10 и Galaxy A50

Samsung расширила список смартфонов, которые остались без поддержки обновлениями. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты портала обратили внимание, что со страницы сайта корпорации, посвященной программным обновлениям смартфонов, исчезли две продуктовые линейки. В первую очередь Samsung убрала смартфоны серии Galaxy S10, также фирма удалила информацию о телефоне Galaxy A50.

По словам специалистов, это означает, что производитель признает смартфоны устаревшими и прекращает их поддержку — популярные ранее девайсы больше не получат обновления Android. Авторы отметили, что вышедшие в начале 2019 года флагманы Galaxy S10e, S10 и S10+ получили по три обновления системы — Android 10, 11 и 12. Доступный Galaxy A50 получил два апдейта — Android 10 и 11.

При этом по какой-то причине выпущенный в то же время Galaxy S10 5G, который отличается поддержкой работы в сетях пятого поколения, будет и дальше получать обновления системы. В списке актуальных устройств также остался Galaxy S10 Lite, представленный в начале 2020 года.

Ранее стало известно, что Samsung лидировала на глобальном рынке смартфонов в феврале, обогнав Apple. По словам аналитиков Counterpoint Research, высокие продажи связаны с выпуском линейки смартфонов Galaxy S23.