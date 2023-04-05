Экс-президент США Трамп вернулся во Флориду после предъявления обвинений в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп вернулся во Флориду после того, как суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в подлоге документов. Об этом сообщает CNN.

Самолет политика приземлился в международном аэропорте Палм-Бич. До этого экс-президент анонсировал, что выступит с заявлением из своего поместья в Мар-а-Лаго в 20:15 по местному времени (03:15 по московскому).

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.