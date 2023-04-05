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14:19, 5 апреля 2023Россия

В яичнике 14-летней россиянки выросла опухоль весом с новорожденного ребенка

В Оренбургской области хирурги удалили у 14-летней девочки опухоль весом 3,2 килограмма

Фото: Министерство здравоохранения Оренбургской области

Хирурги Оренбургской области удалили из живота 14-летней девочки тератому яичника весом с новорожденного ребенка. Об этом сообщил региональный Минздрав на своем сайте.

Как стало известно, россиянка поступил к врачам в январе с жалобами на боль в животе. Обследование выявило опухоль в брюшной полости и малом тазу девочки. При этом медики не могли понять, где она возникла. После ряда анализов выяснилось, что новообразование появилось в яичниках. Однако операцию пришлось отложить из-за вирусной инфекции у ребенка. За это время тератома выросла в два раза — до 3,2 килограмма.

После выздоровления девочки, бригада хирургов провела удаление опухоли. «Она имела потенциальный злокачественный компонент. Важно было удалить ее единым блоком, радикально, чтобы не было обсеменения брюшной полости возможными опухолевыми клетками, что мы и сделали», — рассказал заведующий отделением детской онкологии Оренбургского областного онкологического диспансера Александр Шапочник.

По его словам, после операции уровень онкомаркеров снизился почти в пять раз. Сейчас ребенок уже выписан. При этом медикам удалось сохранить репродуктивную функцию девочки.

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Ранее московские хирурги удалили из груди 13-летнего мальчика опухоль размером с волейбольный мяч. Ребенок поступил в стационар с подозрением на пневмонию, у него не прослушивалось дыхание справа. Обследование выявило у подростка новообразование размерами 20х15х20 сантиметров, занимавшее почти всю правую часть грудной клетки.

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Константин Лысяков
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