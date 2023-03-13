В груди российского подростка выросла опухоль размером с волейбольный мяч

Московские хирурги удалили опухоль размером с волейбольный мяч из груди подростка

Московские хирурги удалили из груди 13-летнего мальчика опухоль размером с волейбольный мяч. Об этом говорится на странице Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ имени Н.И. Пирогова во «ВКонтакте».

Ребенок поступил в стационар по месту жительства с подозрением на пневмонию, у него не прослушивалось дыхание справа. Исследования выявили у подростка новообразование размерами 20х15х20 сантиметров, занимавшее почти всю правую часть грудной клетки. Разросшаяся опухоль давила на легкое и органы средостения. Мальчика перевели в РДКБ, где ему назначили операцию и курс химиотерапии.

По словам завотделением хирургических методов лечения Ивана Скапенкова, в ходе операции опухоль «миллиметр за миллиметром» отделяли от здоровых тканей организма. Благодаря этому удалось извлечь образование целиком. После операции сдавленное опухолью легкое начало расправляться, а исследование тканей подтвердило гибель злокачественных клеток.

В февраля в Нижневартовске врачи удалили восьмикилограммовую опухоль из тела 15-летней пациентки. Образование было в теле девочки уже при рождении, однако не давало о себе знать до осени 2022 года. Хирурги смогли удалить опухоль, сохранив девочке возможность иметь детей.