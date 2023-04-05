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19:18, 5 апреля 2023Бывший СССР

Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вступление в КПСС в 1988 году ошибкой молодости

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вступление в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1988 году ошибкой молодости. Слова политика передает агентство BNS.

«Сразу после окончания учебы я столкнулся с предложением ради больших возможностей карьеры ученого вступить в партию (Коммунистическую партию Советского Союза — прим. «Ленты.ру»). После определенных раздумий я этому поддался», — заявил Науседа.

Он также добавил, что в дальнейшем пытался «стереть ошибку молодости» профессиональной деятельностью и служением Литовскому государству.

Ранее литовский журналист Довидас Панцеровас поделился архивными документами, из которых следует, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. При этом глава республики не упоминал этот факт своей биографии на выборах президента.

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Алевтина Запольская
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