Президент Литвы назвал ошибкой молодости вступление в КПСС
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал вступление в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС) в 1988 году ошибкой молодости. Слова политика передает агентство BNS.
«Сразу после окончания учебы я столкнулся с предложением ради больших возможностей карьеры ученого вступить в партию (Коммунистическую партию Советского Союза — прим. «Ленты.ру»). После определенных раздумий я этому поддался», — заявил Науседа.
Он также добавил, что в дальнейшем пытался «стереть ошибку молодости» профессиональной деятельностью и служением Литовскому государству.
Ранее литовский журналист Довидас Панцеровас поделился архивными документами, из которых следует, что Науседа вступил в КПСС в 1988 году. При этом глава республики не упоминал этот факт своей биографии на выборах президента.