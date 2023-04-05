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19:39, 5 апреля 2023Россия

В российском регионе отказались от проведения парада Победы 9 Мая

В Белгородской области отказались от проведения парада Победы из-за скопления техники

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Белгородской области отказались от проведения парада Победы 9 Мая, чтобы избежать скопления военной техники в центре города. Об этом в среду, 5 апреля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

«Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — пояснил глава области.

Кроме того, добавил Гладков, на ближайшем заседании оперштаба региона будут рассмотрены вопросы о проведении праздничного салюта на 9 мая, а также об организации шествия «Бессмертного полка» и о праздновании 80-летия Прохоровского сражения.

«Главное — безопасность жителей Белгородской области, рисковать никто не будет. Будем принимать решения исходя из оперативной обстановки», — заключил Гладков.

Ранее в Кремле сообщили, что Парад Победы в Москве состоится 9 мая, а его генеральная репетиция пройдет 7 мая. На данный момент начата процедура аккредитации на парад и его репетицию, заявку на которые можно подать до 12 апреля.

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Никита Абрамов
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В российском регионе отказались от проведения парада Победы 9 Мая
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