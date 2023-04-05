В Кремле не увидели перспектив для переговоров с Украиной

Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит перспектив для переговоров с Украиной

Россия на данный момент не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной. Об этом в среду, 5 апреля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

На вопрос журналистов о том, как расценивают в Кремле вероятность переговоров о будущем Украины без участия Киева, Песков подчеркнул, что такие перспективы не наблюдаются.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — пояснил он.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна готова мирно урегулировать конфликт на Украине. Он подчеркнул, что в апреле 2022 года переговоры о дипломатическом окончании кризиса были прекращены «отнюдь не нами».

24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по защите Донбасса. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.