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02:15, 5 апреля 2023Мир

В Венгрии призвали рассмотреть мирный план Китая по Украине

Сийярто: план Китая по урегулированию конфликта на Украине может принести мир в Европу
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто предложил рассмотреть предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем китайский мирный план такой инициативой, которую определенно стоит обсудить, которая может вновь принести мир в наш регион, в Центральную Европу», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что Венгрия намерена и дальше призывать к миру вопреки давлению и нападкам. По словам Сийярто, Будапешт поддерживает все усилия, направленные на проведение конкретных переговоров об устойчивом мире.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также власти Китая призвали стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.

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Варвара Кузьмина
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