Эксперты оценили потенциальные убытки России из-за санкций на импорт пластиков

ВШЭ: без импортозамещения пластиков под угрозой окажется выпуск продукции на $250 млрд

В случае отсутствия реальных действий по импортозамещению пластиков могут пострадать отрасли, выпускающие продукцию на сумму около 14 процентов ВВП России за 2021 год. Данные исследования нижегородского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) и департамента прикладной экономики ВШЭ об обеспеченности российского рынка полимерными материалами приводит РБК.

Потенциальные убытки от прекращения внешней торговли пластиками с недружественными странами в денежном выражении могут составить более 250 миллиардов долларов в год (около 18 триллионов рублей). Профессор, ведущий сотрудник Института анализа предприятий и рынков факультета экономических наук ВШЭ Светлана Голованова пояснила, что эта оценка учитывает суммарный выпуск продукции всех отраслей экономики, использующих в качестве сырья импортные пластики или их производные, поставки которых в Россию прекратились из-за санкций Запада.

Максимальная сумма ущерба рассчитана при условии отсутствия параллельного импорта, поставок аналогов или выпуска продукции на отечественном рынке. При этом Голованова добавила, что оценить физические потери сложно — на рынке уже происходит перестройка производственных связей и цепочек поставок. Отрасли может угрожать не только сокращение объема производства, но и снижение качества, а также рост цен и затрат на логистику, добавляет эксперт.

Специалисты оценивают прямые потери от прекращения поставок полимеров в значительно меньшие суммы. Примерно половина российского импорта и около трети экспорта пластиков по состоянию на 2021 год приходилось на недружественные страны, которые ввели санкции против России. В случае полной остановки торговли с ними, общий объем пластиков, который необходимо будет заменить с помощью других источников (внутренних или внешних) оценивается в 1466,3 тонны (на сумму около 5,3 миллиарда долларов), сообщили в ВШЭ. Сокращение экспорта в этом случае на 830,2 тонны обойдется России еще в 1,4 миллиарда долларов.

В 2021 году три четверти потребностей внутреннего рынка в пластиковой продукции обеспечивали отечественные производители, при этом 25 процентов от общего объема выпуска пластиков отправлялись на экспорт. Авторы доклада отмечают, что эти данные не отражают тот факт, что пластики — высоко дифференцированный товар, а их повсеместное использование во многом возможно благодаря добавлению различных присадок. Ранее большая их часть поставлялась из ЕС, но за первые десять месяцев 2022 года объем импорта пластиков из Европы в Россию по всем позициям резко сократился — на 19-77 процентов в зависимости от их типа.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России планирует ввести запрет на импорт в страну ряда товаров из пластика. Речь идет о 28 позициях, среди которых одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, пакеты и ватные палочки. Их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. Сейчас доля импорта продукции готовых изделий из пластика занимает более 20 процентов российского рынка.