Две россиянки съехали в воду на автомобиле и погибли

Под Волгоградом мать и дочь съехали в воду на автомобиле, не смогли выбраться и погибли

В Волгоградской области две женщины погибли, не сумев выбраться из съехавшего в воду автомобиля. Внедорожник под управлением 58-летней россиянки оказался в заполненном водой карьере, говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД России.

Позднее одно из местных сообществ во «ВКонтакте» опубликовало кадры подъема автомобиля. По данным агентства «Высота 102», второй погибшей оказалась 23-летняя дочь управлявшей внедорожником россиянки.

Собственный источник рассказал изданию, что женщина не справилась с управлением, после чего машина вылетела с дорожного полотна и съехала в воду. Россиянки не успели покинуть салон и захлебнулись.

Ранее в Ярославской области два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом. В МВД России сообщили, что водитель автомобиля Lada пытался пересечь железнодорожный проезд на запрещающий сигнал светофора. Увидев это, машинист применил экстренное торможение, однако ему не удалось предотвратить столкновение.