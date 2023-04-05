Бойцы в ДНР заявили о принуждении к даче ложных показаний

РИА Новости: бойцы в ДНР заявили, что в плену их заставляли подписывать ложные показания

Вернувшиеся из украинского плена бойцы из Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что их заставляли подписывать ложные протоколы и пустые листы бумаги. Об этом сообщает РИА Новости.

Доброволец Алексей рассказал, что он находился в харьковском СИЗО, где с ним работал следователь, который давал ему подписать бумаги, не позволяя их читать. «Сказал, что это допрос свидетелей геноцида украинского населения и противоправных действий в сторону их земли…(...) Все перелистывал: "Внизу расписывайся". Перевернул бумагу — чистый лист. Сказал дату, число поставить, расписался, откатали пальцы чернилами — и все», — приводит агентство слова бойца.

Другой доброволец из ДНР, Руслан, попавший в плен к украинским военнослужащим под Марьинкой, после пыток был доставлен в здание Службы безопасности Украины (СБУ), где его допросили. Он сообщил, что в его показания внесли изменения. «Они дописали последний абзац свой: что меня взяли не под Марьинкой, а что меня взяли в Запорожской области, в селе Темировка. И сказали мне зазубрить этот абзац наизусть, чтобы я его знал», — рассказал Руслан.