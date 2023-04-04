Боец из ДНР рассказал о пытках СБУ

РИА Новости: боец из ДНР заявил о попытках СБУ пилить ему ногу и резать пальцы в плену

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) Руслан рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяли к нему пытки. Его слова приводит РИА Новости.

Солдат рассказал, что попал в плен в начале сентября 2022 года под Марьинкой, его отправили в расположение украинских военных, где начались пытки. Он заявил, что сотрудники СБУ предпринимали попытки пилить ему ногу напильником и ножовкой и отрезать пальцы секатором. Кроме того, Руслана били током, обливали бензином и имитировали казнь.

По словам бойца, представители СБУ задавали ему вопросы, чем он может помочь в их службе, и запугивали его. В итоге они поняли, что Руслан полезен им для «правильной» отчетности и призвали его указать в протоколе местом пленения не окрестности Марьинки, а другую локацию.

Ранее представителей СБУ и «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) обвинили в торговле наркотиками в Сумах. Они также сбывали медикаменты, предназначенные для использования в зоне боевых действий.