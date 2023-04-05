Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа со стороны Украины. Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале.
Об атаке на российское село стало известно 5 апреля. Глава приграничного региона сообщил, что из местных жителей никто не пострадал.
По предварительным данным, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля: выбиты окна, посечены фасады и кровля.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. 4 апреля Гладков также сообщал, что украинский беспилотник сбросил на Новую Таволжанку два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды, никто не пострадал.