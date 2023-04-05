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12:24, 5 апреля 2023Россия

Появились кадры последствий обстрела российского села со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле ВСУ села Новая Таволжанка

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского округа со стороны Украины. Соответствующие кадры появились в его Telegram-канале.

Об атаке на российское село стало известно 5 апреля. Глава приграничного региона сообщил, что из местных жителей никто не пострадал.

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По предварительным данным, осколками снарядов повреждены три частных домовладения и три автомобиля: выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. 4 апреля Гладков также сообщал, что украинский беспилотник сбросил на Новую Таволжанку два взрывных устройства. Снаряды попали в огороды, никто не пострадал.

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Евгения Куликова
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