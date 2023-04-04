Украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на российский населенный пункт

Гладков сообщил, что беспилотник ВСУ сбросил два взрывных устройства на Новую Таволжанку

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил два взрывных устройства на один из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось приграничное село Новая Таволжанка, уточнил глава российского региона.

Сброшенные беспилотником снаряды попали в огороды, пострадавших и разрушений нет. «В это время никто из мирных жителей не производил уборку территории», — пояснил Гладков.

3 апреля украинские беспилотники атаковали еще один приграничный с Украиной российский регион — Брянскую область. По словам губернатора Александра Богомаза, во время атаки было повреждено здание районного военкомата. В результате налета никто не погиб.