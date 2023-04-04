Украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на российский населенный пункт
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил два взрывных устройства на один из населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось приграничное село Новая Таволжанка, уточнил глава российского региона.
Сброшенные беспилотником снаряды попали в огороды, пострадавших и разрушений нет. «В это время никто из мирных жителей не производил уборку территории», — пояснил Гладков.
3 апреля украинские беспилотники атаковали еще один приграничный с Украиной российский регион — Брянскую область. По словам губернатора Александра Богомаза, во время атаки было повреждено здание районного военкомата. В результате налета никто не погиб.