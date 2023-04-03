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22:59, 3 апреля 2023Россия

В российском регионе сообщили о повреждении военкомата после атаки беспилотников

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о повреждении здания военкомата при атаке БПЛА

Фото: Pixabay

В Брянской области во время атаки беспилотников было повреждено здание районного военкомата, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Александр Богомаз.

Он отметил, что атака последовала со стороны Вооруженных сил Украины в Севском районе, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

«В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», — заявил Богомаз.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, взрывная волна выбила окна в четырех частных домовладениях, посечены заборы и фасады. Кроме того, повреждена линия электропередачи.

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Марина Совина
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