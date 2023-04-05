Украинские войска потеряли сотни солдат и наемников на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении потери ВСУ составили свыше 410 солдат и наемников

Украинские вооруженные формирования потеряли свыше 410 человек на донецком направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это стало возможным благодаря активным действиям российских военнослужащих на данном участке линии боевого соприкосновения. Среди погибших значатся как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и наемники, отметили в военном ведомстве.

Помимо живой силы противника, военнослужащие Южной группировки российских войск уничтожили один танк, шесть единиц прочей украинской бронетехники, а также два автомобиля и буксируемую гаубицу Д-30.

За тот же период подразделения армии России уничтожили более 80 солдат ВСУ на краснолиманском направлении, поразив при этом бронетехнику и артиллерию противника.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил цели спецоперации: демилитаризация и денацификация Украины.