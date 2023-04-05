Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 5 апреля журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР) была сорвана контратака противника. Также подразделения ВСУ были поражены в районах Червоной Дибровы и села Невское в Луганской народной республике (ЛНР).

Боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Помимо живой силы, на данном направлении были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и одна гаубица Д-30.

Накануне в Минобороны заявили, что на краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 225 бойцов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.