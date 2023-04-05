Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на одном из направлений
Российские военнослужащие уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 5 апреля журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР) была сорвана контратака противника. Также подразделения ВСУ были поражены в районах Червоной Дибровы и села Невское в Луганской народной республике (ЛНР).
Боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Помимо живой силы, на данном направлении были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и одна гаубица Д-30.
Накануне в Минобороны заявили, что на краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 225 бойцов ВСУ.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.