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14:25, 5 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило об уничтожении более 80 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили более 80 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 5 апреля журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР) была сорвана контратака противника. Также подразделения ВСУ были поражены в районах Червоной Дибровы и села Невское в Луганской народной республике (ЛНР).

Боевые действия велись силами российской группировки войск «Центр». Помимо живой силы, на данном направлении были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля и одна гаубица Д-30.

Накануне в Минобороны заявили, что на краснолиманском направлении российские войска ликвидировали до 225 бойцов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Родикова
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