Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений
Российские войска за сутки уничтожили до 225 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.
В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены силами группировки войск «Центр». Подразделения противника базировались в районе населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также около Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Кроме живой силы противника Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.
Накануне российские войска поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении. В результате удара потери ВСУ на данном участке за минувшие сутки составили до 50 человек убитыми.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).