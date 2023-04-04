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15:25, 4 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об уничтожении до 225 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили до 225 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены силами группировки войск «Центр». Подразделения противника базировались в районе населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также около Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме живой силы противника Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

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Накануне российские войска поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении. В результате удара потери ВСУ на данном участке за минувшие сутки составили до 50 человек убитыми.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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