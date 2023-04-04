Российские войска уничтожили до 225 бойцов ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об уничтожении до 225 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 225 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары были нанесены силами группировки войск «Центр». Подразделения противника базировались в районе населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также около Ямполовки и Григоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме живой силы противника Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицу Д-30.

Накануне российские войска поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении. В результате удара потери ВСУ на данном участке за минувшие сутки составили до 50 человек убитыми.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).