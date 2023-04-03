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14:36, 3 апреля 2023Россия

Российские войска нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВКС России и артиллерия поразили позиции ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Libkos / AP

Российские войска поразили позиции украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) отработали ВКС России, а также военнослужащие артиллерийских подразделений Центральной группировки российских войск в зоне спецоперации, уточнили в министерстве. Понесшие потери части ВСУ располагались на территории Луганской народной республики.

В результате огневого воздействия со стороны армии России потери ВСУ на данном участке за минувшие сутки составили до 50 человек убитыми. Помимо этого, были уничтожены две единицы бронетехники, один пикап и буксируемая гаубица Д-30.

За то же время в ходе активных действий Вооруженных сил России на донецком направлении были уничтожены до 285 украинских военнослужащих, а также семь единиц бронетехники противника, пять артиллерийских орудий и два склада боеприпасов.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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