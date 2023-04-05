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19:28, 5 апреля 2023Экономика

Конкурент России неожиданно повысил цены на нефть для Азии

Bloomberg: Saudi Aramco неожиданно подняла цены на нефть для Азии после объявления ОПЕК+

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нефтегазовая государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в очередной раз подняла отпускные цены на нефть в мае для покупателей из Азии. Такое решение стало неожиданным, поскольку трейдеры, опрошенные до объявления ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, ожидали значительного падения стоимости топлива, пишет Bloomberg.

В рамках нового раунда повышения цены так называемый «тяжелый» сорт арабской нефти Arab Heavy подорожает на 50 центов за баррель. Стоимость самого популярного сорт Arab Light вырастет на 30 центов, как и сорт Arab Medium. Цены на Arab Super Light и Arab Extra Light поднимутся на 5 и 10 центов соответственно.

На Азию приходится около 60 процентов нефтяного экспорта Saudi Aramco. Крупнейшими покупателями одного из главных конкурентов России на этом рынке являются Китай, Япония, Южная Корея и Индия. Компания пересматривает цены на поставляемое за рубеж топливо каждый месяц.

Brent от TradingView

Трейдеры полагали, что цены на арабскую нефть упадут на 43 цента за баррель и с волнением ждали публикацию новых цен от компании. До этого ОПЕК+ заявила о добровольном дополнительном сокращении производства на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Ранее на корректировку согласились восемь стран — участниц картеля (Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия). В общей сложности с учетом России новое сокращение составит 3,66 миллиона баррелей.

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Мария Грушко
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