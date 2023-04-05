Александр Васильев назвал подчеркивающий недостатки фигуры узор на одежде

Стилист Александр Васильев: крупная клетка на светлом фоне подчеркивает недостатки фигуры

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал принт в одежду, который подчеркивает недостатки фигуры. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Речь идет о крупной клетке на светлом фоне. По словам специалиста, данный узор визуально прибавляет женщинам лишние килограммы. «Крупная клетка на светлом фоне всегда увеличивает фигуру и всегда полнит», — объяснил он.

В связи с этим стилист дал несколько советов, как выглядеть в своих образах стройнее. В первую очередь он порекомендовал не выбирать костюмы с контрастным верхом и низом, а также отказаться от сияющих тканей. Кроме того, Васильев призвал избегать облегающей одежды и стремиться составлять образы, в которых будут преобладать вертикальные линии.

В марте Александр Васильев перечислил цвета в одежде, которые визуально старят. Специалист призвал избегать, особенно весной, оливковых, земляных и бледных оттенков. По его мнению, подобная гамма придает лицу нездоровый вид, подчеркивая темные круги под глазами.