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16:20, 5 апреля 2023Среда обитания

Уехавшие из России собственники жилья столкнулись с проблемами

«Метриум»: уехавшие из страны россияне столкнулись с проблемами при продаже жилья

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Уехавшие из России собственники жилья столкнулись с несколькими проблемами при продаже объектов. О пяти самых распространенных сложностях рассказали эксперты компании «Метрум», передают «Известия».

Первая проблема — оформление доверенности за границей. Сделать это можно либо через консульство России в стране пребывания, либо у местного нотариуса. В первом случае может возникнуть сложность с записью на прием, так как все даты заняты, или же посольство может вовсе не работать в отдельной стране. Второй способ более рискованный из-за проблем с проверкой подлинности оформленной таким образом доверенности в России. Удостовериться в достоверности документов иностранных нотариусов практически невозможно, а в переводе их содержания не всегда можно быть уверенным.

Вторая проблема возникает при попытке выписаться из российской квартиры, будучи за границей. Для этого необходимы доверенность и заявление о снятии с регистрационного учета, заверенное в консульстве России в стране пребывания. Важна конкретность формулировок доверенности — при неправильном оформлении документ могут не принять. Штамп о снятии с учета должен быть проставлен в паспорт, который придется отправить в Россию. При этом отправить документ обратно будет сложно — таможенные органы могут отказать в этом третьему лицу. Отдельные сложности возникнут при снятии с учета несовершеннолетних. По закону детей нельзя выписывать «в никуда», поэтому органы опеки могут потребовать подтверждения того, что ребенок не останется без жилья за границей.

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Для некоторых россиян проблемой становится удвоение налога при продаже жилья для нерезидентов. Закон действует для граждан, находящихся за пределами страны более 181 дня. В этом случае налог на полученные в России доходы поднимается с 13 до 30 процентов. Это касается и продажи квартиры, если собственник владеет жильем менее трех или пяти лет, в зависимости от года покупки.

Четвертая проблема — затруднения с денежными транзакциями из-за санкций и ограничений для россиян. По закону расчеты по сделкам с недвижимостью должны проводиться внутри России. Однако после получения оплаты бывшему собственнику жилья сложно перевести значительную сумму за границу. Большинство российских банков оказались отключены от SWIFT, а оставшиеся в стране кредитные организации берут за такие переводы комиссию. Россиянам приходится обращаться в банки дружественных стран, что связано с рисками конвертации в разных валютах по невыгодному курсу. Криптобиржи также вводят ограничения против россиян. В результате для перевода средств граждане вынуждены пользоваться услугами посредников.

К пятой проблеме относятся мелкие бытовые вопросы. К примеру, сложности могут возникнуть со снятием и отправкой показаний счетчиков для пересчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. «Если данные со счетчиков не передавать, то тарифы за коммунальные услуги рассчитываются по нормативам, которые почти всегда выше реального уровня потребления. Почти всегда итоговые счета за услуги из-за этого растут», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в период с февраля 2022 по февраль 2023 года сделки со вторичным жильем в Москве через посредников достигли рекордных 25 процентов от общего объема. Показатель оказался максимальным более чем за 20 лет.

Александра Качан
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