Уехавшие из России собственники жилья столкнулись с проблемами

«Метриум»: уехавшие из страны россияне столкнулись с проблемами при продаже жилья

Уехавшие из России собственники жилья столкнулись с несколькими проблемами при продаже объектов. О пяти самых распространенных сложностях рассказали эксперты компании «Метрум», передают «Известия».

Первая проблема — оформление доверенности за границей. Сделать это можно либо через консульство России в стране пребывания, либо у местного нотариуса. В первом случае может возникнуть сложность с записью на прием, так как все даты заняты, или же посольство может вовсе не работать в отдельной стране. Второй способ более рискованный из-за проблем с проверкой подлинности оформленной таким образом доверенности в России. Удостовериться в достоверности документов иностранных нотариусов практически невозможно, а в переводе их содержания не всегда можно быть уверенным.

Вторая проблема возникает при попытке выписаться из российской квартиры, будучи за границей. Для этого необходимы доверенность и заявление о снятии с регистрационного учета, заверенное в консульстве России в стране пребывания. Важна конкретность формулировок доверенности — при неправильном оформлении документ могут не принять. Штамп о снятии с учета должен быть проставлен в паспорт, который придется отправить в Россию. При этом отправить документ обратно будет сложно — таможенные органы могут отказать в этом третьему лицу. Отдельные сложности возникнут при снятии с учета несовершеннолетних. По закону детей нельзя выписывать «в никуда», поэтому органы опеки могут потребовать подтверждения того, что ребенок не останется без жилья за границей.

Для некоторых россиян проблемой становится удвоение налога при продаже жилья для нерезидентов. Закон действует для граждан, находящихся за пределами страны более 181 дня. В этом случае налог на полученные в России доходы поднимается с 13 до 30 процентов. Это касается и продажи квартиры, если собственник владеет жильем менее трех или пяти лет, в зависимости от года покупки.

Четвертая проблема — затруднения с денежными транзакциями из-за санкций и ограничений для россиян. По закону расчеты по сделкам с недвижимостью должны проводиться внутри России. Однако после получения оплаты бывшему собственнику жилья сложно перевести значительную сумму за границу. Большинство российских банков оказались отключены от SWIFT, а оставшиеся в стране кредитные организации берут за такие переводы комиссию. Россиянам приходится обращаться в банки дружественных стран, что связано с рисками конвертации в разных валютах по невыгодному курсу. Криптобиржи также вводят ограничения против россиян. В результате для перевода средств граждане вынуждены пользоваться услугами посредников.

К пятой проблеме относятся мелкие бытовые вопросы. К примеру, сложности могут возникнуть со снятием и отправкой показаний счетчиков для пересчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. «Если данные со счетчиков не передавать, то тарифы за коммунальные услуги рассчитываются по нормативам, которые почти всегда выше реального уровня потребления. Почти всегда итоговые счета за услуги из-за этого растут», — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в период с февраля 2022 по февраль 2023 года сделки со вторичным жильем в Москве через посредников достигли рекордных 25 процентов от общего объема. Показатель оказался максимальным более чем за 20 лет.