«НДВ Супермаркет Недвижимости»: продажи жилья по доверенности в Москве достигли рекорда

В период с февраля 2022 по февраль 2023 года сделки с вторичным жильем в Москве через посредников достигли рекордных 25 процентов от общего объема. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Показатель оказался максимальным более чем за 20 лет. В 2021 году на такие сделки приходилось только 5 процентов всех заключенных договоров. В 2022-м 96 процентов всех сделок по доверенности пришлось на продажу квартир, а оставшиеся 4 процента — на покупку жилья.

Резкий рост востребованности продажи жилья через доверенных лиц обусловлен оттоком части россиян за границу на фоне геополитических событий. Агентство Est-a-Tet также связывает рекордный результат с тем, что по доверенности часто реализуется инвестиционная недвижимость. «Например, когда приобретали несколько квартир в новостройке с целью последующей продажи, их могут позднее реализовать уже как вторичку и по доверенности», — пояснили в компании.

В январе сообщалось, что участие в сделке доверенных лиц стало одной из основных причин отказа россиян от покупки жилья в 2022 году. В топе влияющих на решение факторов также оказались поиск более выгодных предложений и рекомендации астролога.