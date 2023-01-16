Названы причины отказа россиян от покупки квартиры

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: отказ от покупки квартиры происходит из-за другого объекта

В 2022 году россияне чаще всего отказывались от покупки квартиры из-за того, что находили объект дешевле. Основные причины прерывания сделки с готовой недвижимостью назвали эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости», передают «Известия».

По итогам 2022-го граждане отказывались от покупки жилья чаще, чем в 2021 году. Особенно часто сделки начали прерываться после мая, когда часть продавцов увеличила размер скидок со 100-200 тысяч рублей до 600-700 тысяч, чтобы быстрее продать объект. В результате покупатели успевали найти более выгодный вариант, пока готовились документы для заключения предыдущей сделки.

Осенью увеличилось число отказов, связанных с отъездом некоторых россиян из страны. Владельцы объекта из-за границы уведомляли покупателей о том, что продажа будет происходить без их личного присутствия. Многие не хотели покупать квартиры по доверенности, желая видеть собственника на сделке. Эксперты отмечают, что позже желающие купить жилье привыкли к данной практике.

К отказу от сделок также приводили ситуации с отсутствием доступного встречного варианта для покупки. Собственники делали слишком большую скидку, после чего не могли найти альтернативный вариант на вырученные средства. Еще одной причиной прерывания сделки стали рекомендации астролога — покупателям говорили, что приобретение недвижимости неблагоприятно повлияет на их жизнь и принесет несчастье.

В декабре сообщалось, что в Москве стало сложнее продать вторичное жилье. Срок экспозиции таких объектов существенно увеличился. В начале 2022 года срок продажи готовых квартир в столице держался на уровне 55 дней, а в конце достиг 60-63 дней.