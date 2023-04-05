Пенсионер два месяца искал клад и нашел монеты на миллионы рублей

The Sun: пенсионер из Великобритании нашел клад времен Английской революции

Пожилой житель Великобритании решил заняться поиском ценных предметов и спустя два месяца обнаружил клад старинных монет на 24 тысячи фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей). Свою историю 63-летний Стив Симмонс рассказал изданию The Sun.

Мужчина долгие годы владел рестораном в городе Эксетер, графство Девоншир, а после выхода на пенсию в 2020 году решил искать клады при помощи металлоискателя. За первые два месяца новоявленный кладоискатель ничего не нашел, однако потом в поле недалеко от поселения Бокс в графстве Уилтшир наткнулся на две монеты. Пенсионер отнес добычу домой и вскоре выяснил, что монеты относятся к эпохе Английской революции XVII века.

Через несколько дней Симмонс вернулся на место находки и на глубине около полуметра обнаружил еще 12 монет того же времени. Они были отчеканены в правление королей Якова I и Карла I — с 1606 по 1643 годы. Специалисты аукционного дома Noonans Mayfair считают, что монеты мог спрятать один из офицеров армии роялистов под командованием барона Хоптона перед Битвой при Лэнсдауне 5 июля 1643 года.

14 монет номиналом по 10 фунтов были крупным состоянием в то время. Сегодня каждая из них оценивается в две тысячи фунтов (194 тысячи рублей), а в первой половине XVII века за одну такую монету можно было купить лошадь. Скорее всего, их хозяин решил закопать деньги, чтобы забрать их после сражения, но или сам погиб в бою, или не смог вернуться по иным причинам.

Спустя два с половиной года после удачной находки Симмонс решил продать монеты. Аукцион должен состояться в первых числах апреля.

Ранее сообщалось, что кладоискатель нашел в болоте рядом с голландским городом Хогвауд спрятанные 800 лет назад сокровища. Клад включал в себя четыре золотых серьги, два листа золота и 39 серебряных монет.