Полковник запаса объяснил значение объявленного в Ленобласти сигнала «Режим»
Сигнал «Режим» означает особый статус реагирования для спецслужб, необходимый для идентификации летательного средства, заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. Ранее СМИ сообщили, что из-за появления в небе неопознанного объекта его объявили в Ленинградской области. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что данным объектом, скорее всего, является метеорологический зонд.
«Не исключено, что это метеозонд. Ничего необычного здесь нет, это штатная ситуация (...). Он может быть как российский, так и иностранного происхождения. Они могут летать со скоростью 200 километров в час, это обычная ситуация», — сказал Кошкин.
Он также объяснил, что объявленный в регионе сигнал «Режим» необходим для спецслужб, которые компетентны реагировать на появление неопознанных летательных средств в воздушном пространстве над территорией.
«Во-первых, спецслужбам нужно войти в контакт, далее — все режимные объекты в районе этого пролета должны прекратить работу, чтобы не "засветиться": средства ПВО, воинские части и так далее. Службы также должны прекратить нарушения порядка использования воздушного пространства, для этого соответствующие лица должны пресечь либо сопровождать полет — все это уже решается на месте», — объяснил эксперт.
Ранее стало известно, что в небе над Сосновым Бором в Ленинградской области обнаружен неопознанный объект, в связи с чем объявлен сигнал «Режим». По предварительной информации канала, объект опознан как малоразмерный шар, который движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 тысяч метров.