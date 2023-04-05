Полковник запаса объяснил значение объявленного в Ленобласти сигнала «Режим»

Полковник запаса Кошкин: объявленный в Ленобласти сигнал «Режим» необходим для спецслужб

Сигнал «Режим» означает особый статус реагирования для спецслужб, необходимый для идентификации летательного средства, заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. Ранее СМИ сообщили, что из-за появления в небе неопознанного объекта его объявили в Ленинградской области. В беседе с «Лентой.ру» специалист предположил, что данным объектом, скорее всего, является метеорологический зонд.

«Не исключено, что это метеозонд. Ничего необычного здесь нет, это штатная ситуация (...). Он может быть как российский, так и иностранного происхождения. Они могут летать со скоростью 200 километров в час, это обычная ситуация», — сказал Кошкин.

Он также объяснил, что объявленный в регионе сигнал «Режим» необходим для спецслужб, которые компетентны реагировать на появление неопознанных летательных средств в воздушном пространстве над территорией.

«Во-первых, спецслужбам нужно войти в контакт, далее — все режимные объекты в районе этого пролета должны прекратить работу, чтобы не "засветиться": средства ПВО, воинские части и так далее. Службы также должны прекратить нарушения порядка использования воздушного пространства, для этого соответствующие лица должны пресечь либо сопровождать полет — все это уже решается на месте», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что в небе над Сосновым Бором в Ленинградской области обнаружен неопознанный объект, в связи с чем объявлен сигнал «Режим». По предварительной информации канала, объект опознан как малоразмерный шар, который движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 тысяч метров.