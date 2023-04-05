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12:25, 5 апреля 2023Россия

В российском регионе заметили неопознанный объект в небе

Shot: в Ленобласти заметили неопознанный объект в небе над Сосновым Бором

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области заметили неопознанный объект в небе над городом Сосновый Бор. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, в российском регионе объявили сигнал «Режим». Это требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства.

Предположительно, малоразмерный шар движется со скоростью 200 километров в час на высоте примерно 10 тысяч метров.

На территории Соснового Бора находится крупнейшая в России Ленинградская атомная электростанция, передает Telegram-канал Mash. По версии издания, воздушный шар был направлен со стороны Европы.

Официальных комментариев от властей Ленобласти пока не поступало.

28 февраля небо над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрывали из-за неопознанного летающего объекта. Тогда объект был замечен в 160-200 километрах от Северной столицы.

Позже в Минобороны России объяснили, что закрытие неба над Петербургом было связано с учениями.

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Анна Щербакова
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