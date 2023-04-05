Турция предупредила Россию и Запад о рисках ядерной войны

Власти Турции призвали Россию и Запад выработать соглашение из-за риска ядерной войны

России и Западу нужно выработать соглашение из-за риска ядерной войны, призвал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова приводит ТАСС.

«С усилением и расширением боевых действий растут и риски ядерных инцидентов», — сказал он, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС в Энергодаре.

По его словам, нельзя закрывать глаза на вероятность использования тактического ядерного оружия. Если напряженность будет расти, то такое может произойти, отметил он.