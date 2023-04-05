Гросси рассказал о встрече с представителями ведомств России в Калининграде

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о встрече с представителями ведомств России в Калининграде

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал в Twitter, что встретился в Калининграде с представителями российских ведомств.

Гросси заявил, что продолжает наращивать усилия по продвижению создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. «Мой недавний визит на ЗАЭС подтвердил настоятельную необходимость достижения этой жизненно важной цели, которая отвечает всеобщим интересам», — заключил глава МАГАТЭ.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Гросси настроен достаточно оптимистично по поводу позиции Украины по ЗАЭС. «Мне показался [Гросси] достаточно оптимистичным по поводу позиции украинцев, сейчас он должен понять, какие позиции у РФ», — отмечал он.