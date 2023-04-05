Росгвардейцы сбили автоматным огнем квадрокоптер ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы сбили квадрокоптер военных ВСУ автоматным огнем в ЛНР

Росгвардейцы сбили квадрокоптер военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) автоматным огнем в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, спецназ Росгвардии ехал по маршруту на бронированной машине. Тогда один из сотрудников заметил летящий на высоте 50 метров беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Бойцы спецслужбы уничтожили его огнем из автомата Калашникова.

Ранее стало известно, что в ЛНР росгвардейцы обнаружили крупные схроны с иностранным оружием и боеприпасами. В тайниках было вооружение американского и польского производства, в том числе около 600 артиллерийских снарядов, более 1100 взрывателей и запалов к ним, свыше 150 ручных гранат, 80 мин, более 30 килограммов взрывчатых веществ и более 40 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также были изъяты американские гранатометы M72A7 и M136/AT4.